O treinador português Vítor Pereira, agora com 51 anos e ao leme dos chineses do Shanghai SIPG, foi condenado a oito meses de prisão com pena suspensa, na Grécia, devido aos incidentes que provocou no jogo do Olympiacos, clube que treinava, na casa do rival Panathinaikos.

O caso remonta a 2015 e o tribunal condenou Vítor Pereira, esta terça-feira, por incitamento à violência. Recorde-se que, nessa temporada, o técnico conduziu o Olympiacos ao pentacampeonato.

Recorde, agora, as imagens que levaram à condenação de Vítor Pereira.