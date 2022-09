Vítor Pereira de saída do Corinthians? "A família precisa de mim"

JN Hoje às 10:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Treinador português deixa em aberto a possibilidade de deixar o futebol brasileiro no final do ano, invocando razões familiares.

A ligação de Vítor Pereira ao Corinthians deve terminar no final deste ano, após a conclusão da temporada no Brasil e na América do Sul. O contrato que liga as duas partes apenas é válido até dezembro e o treinador português não garante a continuidade em 2023.

"A distância da família é complicada. A família precisa de mim. Tenho três filhos e eles precisam de mim. Precisavam que eu estivesse mais perto, que tivesse mais tempo para desfrutar. Eles vieram aqui (Brasil) duas vezes, mas estive pouco tempo com eles. Tenho que perceber se tenho estabilidade familiar, se a minha família está num momento em que consegue suportar mais um ano longe de casa", disse Vítor Pereira, citado pelo "Globo Esporte". "Ando há dez anos fora do meu país, a dar a volta ao Mundo", reforçou.

O técnico garante, por outro lado, que não são as particularidades do futebol brasileiro que vão influenciar a sua decisão.

"Não tem nada a ver com as dificuldades do futebol brasileiro. Há problemas em todo o lado. Na China também houve e estive lá três anos...", salientou.