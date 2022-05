Vítor Pereira é expulso na Bombonera e sai escoltado

Rita Sousa Hoje às 19:12 Facebook

O Corinthians, de Vítor Pereira, empatou (1-1) em casa do Boca Juniors

Tudo começou, aproximadamente aos 20 minutos, quando Cantillo empurrou e tentou agredir Pol Fernández, o que se gerou uma enorme confusão no relvado, com elementos de ambos os lados, em que o treinador português também se envolveu na situação.

Posteriormente, o técnico português entrou em campo para defender os jogadores do Corinthians e acabou por ver cartão vermelho. A confusão instalou-se depois de Guillermo Fernandez ter cuspido na cara de Cantillo, que reagiu e empurrou o jogador do Boca Juniors. O argentino viu o cartão amarelo, o colombiano do Corinthians viu cartão vermelho.

Na Bombonera, Vítor Pereira não teve um ambiente fácil na altura de deixar o campo e teve mesmo de ser escoltado pela polícia, enquanto era alvo de vários objetos atirados das bancadas.

A uma jornada do fim, o Corinthians lidera o grupo E da Libertadores, com oito pontos, mais um do que o Boca. Ambos têm mais um jogo do que o Deportivo de Cali, com cinco pontos, e o Always Ready, com quatro.