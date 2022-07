Vítor Pereira em risco de ser afastado da Copa do Brasil

O Corinthians, treinado por Vítor Pereira, perdeu por 2-0, diante do Atlético Goianiense, em jogo da primeira mão dos quartos de final da Copa do Brasil e corre o risco de ser afastado da prova. O segundo jogo da eliminatória é dia 18 de agosto

O Atlético Goianiense entrou melhor na partida e Jorginho, aos 23 minutos, completou da melhor maneira uma assistência de Dudu para inaugurar o marcador.

A perder, o Corinthians assumiu as despesas do jogo e tornou-se mais perigoso, mas na segunda parte, já com o português Rafael Ramos em campo, foi Léo Pereira a ampliar a vantagem, já em cima do minuto 90, deixando a equipa de Vítor Pereira em maus lençóis na Copa do Brasil.

O jogo da segunda mão é dia 18 de agosto, na Corinthians Arena.