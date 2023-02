Vítor Pereira falha final do Mundial de Clubes

Flamengo é surpreendido pelo Al Hilal e falha (2-3) a decisão em Marrocos. É o segundo título a escapar ao português.

Duas grandes penalidades e uma expulsão ainda na primeira parte complicaram, irremediavelmente, a vida ao Flamengo, que acabou afastado da luta pelo título do Mundial de Clubes. Para a final segue o Al Hilal (2-3) e com isso também complica a vida a Vítor Pereira, que junta outro grande dissabor ao início de época no gigante brasileiro, depois da derrota na Supertaça, perante o Palmeiras, de Abel Ferreira.

O Al Hilal torna-se, assim, o primeiro clube saudita - e o terceiro asiático - a chegar ao jogo decisivo da competição, esperando agora o desfecho do Al Ahly-Real Madrid (amanhã, às 19 horas) para saber com quem vai discutir o troféu. Frente ao Flamengo, em Marrocos, o campeão da Arábia Saudita foi feliz graças aos penáltis convertidos por Al Dawsari e a outro golo do argentino Vietto, este já depois da expulsão de Gerson. Marega e Carrillo, com passado em Portugal, ajudaram a derrotar o Flamengo e a deixar Vítor Pereira em maus lençóis. É o segundo título que o português deixa escapar.