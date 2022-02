Vítor Pereira gosta de alta pressão

Novo treinador do Corinthians diz estar preparado para a exigência do clube. Claque esteve presente na partida.

De partida para São Paulo, para assumir o desafio de treinar o Corinthians, Vítor Pereira foi brindado com a presença de adeptos do emblema brasileiro no aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, que, num clima de festa, fizeram questão de lhe dar as boas-vindas. Vítor Pereira explicou ter aceite o desafio pelo "ADN um bocado louco" que une treinador e Corinthians, além de ter seguido a própria intuição.

"Quando decido ir para algum projeto sou muito emocional. Às vezes corre bem outras mal, mas faz parte da vida. Só vou porque gosto da pressão, até porque só assim consigo dar o melhor de mim", confessou o técnico, de 53 anos.