Vítor Pereira irrita-se com questão: "Quem manda em sua casa"?

Vítor Pereira, treinador do Corinthians, ficou irritado com questão demasiado pessoal de um jornalista em conferência de imprensa.

A continuidade de Vítor Pereira ao serviço da equipa brasileira continua a ser um dos temas em voga no Brasil. Já numa fase em que Vítor Pereira se mostrou irritado com uma questão relacionada com a permanência no Timão, um dos jornalistas foi um bocado mais longe e conseguiu enfurecer o técnico português.

"Quem manda em sua casa? O senhor ou a sua mulher?". Esta foi a questão responsável por zangar Vítor Pereira, que preferiu não responder diretamente à pergunta, optando por destacar a educação dada pelos pais, por considerar a questão despropositada. Mais à frente pediu respeito aos presentes.

Veja o vídeo:

O Corinthians é o quinto classificado, tendo um jogo a menos, e está a 17 pontos do líder, Palmeiras, numa fase em que ainda faltam 12 pontos (quatro jogos) por disputar.