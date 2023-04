Vítor Pereira reage aos insultos: "Se estivesse na bancada também me manifestaria"

JN Hoje às 10:31 Facebook

O treinador português Vítor Pereira reagiu, esta segunda-feira, aos insultos dos adeptos do Flamengo e garantiu que a demissão não está em cima da mesa.

Desde que o técnico português assumiu comando técnico do Flamengo, a equipa ficou em terceiro lugar no Mundial de Clubes e perdeu as finais da Supertaça do Brasil, Supertaça Sul-Americana e Taça Guanabara, juntando-se, agora, o campeonato Carioca depois de ter sido goleado (1-4) diante do Fluminense, no Estádio Maracanã. No final do encontro, o treinador foi insultado pelos adeptos e acabou por reagir já na sala de imprensa.

"Quanto à reação dos adeptos, eu compreendo. Com um resultado destes, eu mesmo se estivesse na bancada também me manifestaria. Agora, não tenho nenhuma indicação em relação à demissão. O trabalho está no início, o Brasileirão nem começou, estou de corpo e alma, tenho muitos anos de experiência. Sei que esse momento é complicado e compreendo a reação dos adeptos", começou por dizer Vítor Pereira, reconhecendo a superioridade do Fluminense.

"Há que reconhecer o mérito do Fluminense porque foi um justo vencedor. E reconhecer também que de facto hoje não estivemos ao nosso nível tático, técnica e mentalmente. Estivemos abaixo do que podemos fazer. É trabalhar para melhorar, corrigir os erros e sermos mais fortes no futuro", concluiu.