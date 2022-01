Vítor Pereira respondeu à contestação dos adeptos do Everton

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 18:11 Facebook

Treinador português esteve em reunião com os responsáveis do clube inglês.

Vítor Pereira foi associado ao comando técnico do Everton na semana passada. O treinador português está sem clube desde que deixou o Fenerbahce e foi um dos nomes apontados ao clube inglês, mas os adeptos rapidamente contestaram esta decisão. Houve tarjas a dizer "Pereira out" (Vítor Pereira fora) e muitos demonstraram preferir Frank Lampard para assumir a equipa de Merseyside.

"É a primeira vez que vejo este tipo de coisas. Nunca na minha carreira tive estes comentários por mim. O meu currículo fala por mim. O clube não está bem, e eu percebo a situação, mas temos de usar esta paixão dos adeptos para trazer coisas positivas, porque eles também são capazes de ganhar jogos. Agora, a paixão pode ser positiva ou negativa e esse vai ser o principal desafio do novo treinador", começou por dizer Vítor Pereira, em declarações à Sky Sports.

O treinador português confirmou a reunião com os responsáveis do Everton e tirou conclusões positivas.

"Acho que eles ficaram entusiasmados com o que lhes apresentei. Um estilo de jogo intenso, pressionante, com posse de bola para uma equipa confiante. É importante voltar a dar confiança a estes jogadores e, acima de tudo, unir os adeptos em volta da equipa. Foi isso que conversámos e na reunião senti que as reações foram muito positivas", atirou, afastando uma decisão rápida: "Eles têm outros candidatos e é altura de tomarem uma decisão. A mim disseram-me para aguardar agora uma decisão e ficar calmo", explicou.