Vítor Pereira tem covid-19 e deve falhar Taça dos Libertadores

JN/Agências Hoje às 15:55 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador português Vítor Pereira teve um teste positivo ao coronavírus e aguarda uma nova análise, devendo falhar a receção do Corinthians ao Boca Juniors, na Taça dos Libertadores de futebol.

A informação é avançada pela imprensa brasileira, indicando que foi o clube paulista a divulgar, esta segunda-feira de manhã, o caso positivo do treinador português, razão pela qual foi cancelada a conferência de imprensa prevista.

O jogo para a Taça dos Libertadores está agendado para terça-feira, às 21.30 horas em São Paulo (1.30 horas de quarta-feira em Portugal continental), e corresponde à terceira jornada do grupo E da competição, no qual todas as equipas somam uma vitória e uma derrota.

Além de Corinthians e dos argentinos do Boca Juniors, o grupo conta também com o Deportivo Cali e com o Always Ready, com os brasileiros a vencerem os colombianos por 1-0 e a perderem fora com os venezuelanos por 2-0.

A terceira jornada da Libertadores acontece depois de o Corinthians ter perdido no dérbi de São Paulo com o Palmeiras, de Abel Ferreira, por 3-0, em jogo também da terceira ronda do Brasileirão.