Vítor Pereira vai liderar arbitragem da Federação Russa

O antigo árbitro internacional português Vítor Pereira assumiu a presidência da Comissão de Arbitragem da Federação Russa de Futebol, sucedendo ao húngaro Viktor Kassai.

"Trabalhar no futebol russo é um novo desafio e quero agradecer a oportunidade que me foi dada. Os árbitros russos, tanto homens como mulheres, têm um grande potencial. Temos muito trabalho árduo pela frente, mas não tenho dúvidas de que, combinando os nossos esforços, seremos capazes de atingir os objetivos e levar a arbitragem na Rússia a um novo nível", disse o dirigente, de 64 anos.

Vítor Pereira foi árbitro durante 23 épocas, tendo integrado os quadros da UEFA durante 11 anos, durante os quais dirigiu 104 jogos internacionais, 24 da Liga dos Campeões Europeus, participou nos Mundiais de 1998, em França, de 2002, na Coreia do Sul e Japão, e no Europeu de 2000, na Bélgica e nos Países Baixos, e esteve em três finais de provas continentais (Supertaça, Taça UEFA e Taça Intertoto).

"A sua experiência vai ajudar-nos a continuar a reforma da arbitragem russa, de forma a melhorar a qualidade do trabalho. Confia que o alto profissionalismo e experiência de Vitor Pereira nos permitirá dar um passo significativo em frente a longo prazo", refere a federação.

Vítor Pereira foi membro do Comité de Arbitragem do organismo máximo do futebol europeu e liderou o setor da arbitragem nas federações portuguesa, entre 2011 e 2016, grega e checa. Esteve ainda envolvido num projeto da federação brasileira.