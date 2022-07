Vítor Pereira vai ter 40 mil adeptos a assistir ao treino

JN Hoje às 19:16 Facebook

O estádio Neo Química Arena vai encher para acompanhar o primeiro treino aberto à imprensa da era Vítor Pereira.

Loucura em São Paulo. A Direção do Corinthians anunciou que já não há bilhetes disponíveis para o treino desta noite, no qual são esperados 40 mil adeptos no estádio do "timão".

O treino aberto, agendado para as 19 horas locais, decorre em vésperas do confronto com o Flamengo, no domingo, a contar para a 16.ª jornada do Brasileirão.

Vítor Pereira já deverá contar com o mais recente reforço, o avançado Yuri Alberto, cedido pelos russos do Zenit. Em sentido inverso, o médio Gustavo Mantuan está de saída para o clube de São Petersburgo.

O Corinthians segue na 4.ª posição da Série A brasileira e apurou-se, recentemente, para os quartos de final da Taça Libertadores, após afastar os argentinos do Boca Juniors.