Vítor Pereira vence duelo português na Champions da Ásia

O Shanghai SIPG derrotou o Jeonbuk, comandado por José Morais, na segunda jornada do Grupo H da Liga dos Campeões asiática. Hulk marcou golo decisivo.

O Shanghai SIPG, de Vítor Pereira, venceu este domingo o Jeonbuk, de José Morais, por 2-1, em jogo da segunda jornada do grupo H da Liga dos Campeões Asiáticos.

Hulk garantiu a vitória da equipa chinesa, ao converter com êxito uma grande penalidade, aos 82 minutos, já depois de Lu Wenjun ter adiantado o Shanghai aos 11 minutos, e Gustavo ter igualado para os campeões da Coreia do Sul aos 24.

No Grupo H, a liderança é dividida entre os japoneses do Yokohama e o Shanghai SIPG, ambos com duas vitórias em dois jogos (seis pontos), enquanto o Jeonbuk e os australianos do Sydney têm três jogos efetuados e um ponto, resultante de um empate entre ambos.