Vítor Pereira vence, Luís Castro perde e Cebolinha tem estreia auspiciosa

JN Hoje às 09:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Sortes diferentes para os treinadores portugueses Vítor Pereira e Luís Castro, na 18.ª jornada do Brasileirão. O primeiro viu o seu Corinthians recuperar a vice-liderança, o segundo vai numa série de quatro derrotas seguidas no Botafogo. O ex-Benfica Everton Cebolinha estreou-se pelo Flamengo com um golo e uma assistência.

O Corinthians está de volta ao segundo lugar da Série A brasileira, após ter vencido o Coritiba por 3-1. Roger Guedes deu vantagem ao "timão", perto do intervalo, mas Luciano Castan repôs a igualdade no arranque do segundo tempo.

Aos 67 minutos, o talentoso Adson devolveu vantagem à equipa orientada por Vítor Pereira, tendo o central Raul Gustavo fechado as contas da partida, perto do minuto 90.

Quanto ao Botafogo, de Luís Castro, continua em dificuldades. Frente ao Santos, o "fogão" somou a quarta derrota consecutiva no campeonato, com a particularidade de não ter marcado qualquer golo nesta série. Leo Baptistão e Marcos Leonardo construíram o triunfo do "peixe", por 2-0.

Após a partida, Luís Castro elogiou a exibição da sua equipa, contando "12 finalizações dentro da área e oito oportunidades claras", lamentando apenas a falta de eficácia dos seus jogadores.

"Perdemos quatro jogos seguidos, mas quero tirar a responsabilidade da minha equipa e colocá-la em cima de mim. Não vou deixar que matem os jogadores do meu plantel, até porque tenho poucos jogadores", acrescentou o treinador português.

PUB

Nos restantes jogos disputados esta madrugada, Internacional e São Paulo empataram 3-3, enquanto o Flamengo derrotou o Juventude por 4-0, no jogo que bateu o recorde de assistência desta edição do Brasileirão, com 65 mil adeptos no Estádio Nacional de Brasília.

Everton Cebolinha, contratado ao Benfica, estreou-se em grande pelo "mengão", tendo marcado um golo e feito uma assistência. Os restantes tentos do Flamengo foram apontados por Pedro, que bisou, e Lázaro.