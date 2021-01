Vítor Vinha: "Sentimos que podíamos ter passado a eliminatória"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:56 Facebook

Após a derrota frente ao F. C. Porto, o treinador adjunto do Nacional da Madeira considerou que o lance da expulsão foi "decisivo".

"Temos um sentimento de tristeza, porque sentimos que íamos passar a eliminatória. Houve um lance capital no jogo. A expulsão foi determinante e complicou as coisas. Há que dar parabéns aos jogadores, porque lutaram e tentaram. Tivemos um penálti a acabar e podíamos ter reduzido. Infelizmente, não conseguimos mais, mas sentimos que podíamos ter passado a eliminatória", começou por dizer Vítor Vinha, vincando que o Nacional deixou "uma boa réplica".

"Expulsão? Foi um lance decisivo que alterou a história dos acontecimentos. Deixou-nos com dez contra uma equipa fortíssima. O importante é valorizar o trabalho dos jogadores. Chegámos várias vezes ao último terço contra o F. C. Porto, criámos situações e fizemos dois golos. Infelizmente não fomos mais felizes. Conseguimos dar boa réplica e criar muitas dificuldades ao F. C. Porto. É o que levámos deste jogo", concluiu.

O F. C. Porto venceu (4-2), esta terça-feira na Madeira, o Nacional e está nos quartos de final da Taça de Portugal. Jogo teve de ir a prolongamento.