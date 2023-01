Vitória - Rio Ave: Caudal do rio agudiza crise no castelo

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 20:10, atualizado às 22:12 Facebook

Em jogo equilibrado, minhotos somam o quinto jogo seguido sem vencer. Boateng, do Rio Ave, queixa-se de racismo.

O nulo no marcador foi um reflexo do equilíbrio registado, mas saiu mais satisfeito o Rio Ave do D. Afonso Henriques que, apesar do empate, permanece tranquilo na classificação. Os minhotos continuam fora do top cinco e somaram o quinto jogo consecutivo sem vencer.

Os vilacondenses tiveram uma melhor entrada no jogo, mas os minhotos reagiram e o empate ao intervalo, num jogo dividido, assentou na produção das duas equipas nos primeiros 45 minutos. A grande intervenção da noite pertenceu a Jhonatan, guarda-redes do Rio Ave, muito célere na reação ao remate de calcanhar de André Amaro.