Vitória açoriana na consagração de Louis Sutton no Grande Prémio Azores

A etapa rainha do Grande Prémio Azores/Volta a São Miguel terminou com a vitória de João Medeiros. O açoriano da LA Alumínios/Credibom/Marcos Car foi o primeiro sobre a meta, mas falhou o objetivo principal, o triunfo na geral Individual, que ficou para o britânico Louis Sutton (Borcar Ale).

A etapa, a mais dura da prova com cinco contagens de montanha, ficou marcada pela chuva e pelo nevoeiro, com a equipa de Medeiros "a meter toda a carne no assador", para tentar destronar Sutton. O britânico, que perdeu principal companheiro de equipa numa queda, conseguiu sozinho responder a todas as investidas.

Dos sete corredores da equipa a LA Alumínios, cinco entraram nas fugas. A estratégia traçada por Hernani Brôco redundou na vitória da etapa e na ascensão ao segundo lugar da geral, por João Medeiros, e na conquista do Prémio da Montanha, por Francisco Marques. Não foi suficiente para o objetivo principal, de chegar à liderança.

A dureza da tirada "matou" as aspirações da equipa do Almodôvar/Delta Cafés/Crédito Agrícola, que perdeu a camisola da montanha, o segundo lugar da geral por equipas e não meteu qualquer corredor dos dez primeiros da Geral Individual final.

Louis Sutton disse ao JN estar "muito contente com a vitória no Grande Prémio Azores", enquanto João Medeiros se mostrou "dececionado" por não ter conseguido a amarela. "A vitória na etapa foi o mal menor", acrescentou o ciclista, natural dos Açores.

Jorge Medeiros, o diretor do GP Azores considerou a prova como "muito competitiva e com um objetivo mais amplo com vista à edição do próximo ano", concluiu.

Resultados da Etapa

1º-João Medeiros/POR (LA Alumínios/Credibom/Marcos Car)- 3h50"24", 2º-Louis Sutton/GBR (Brocar/Ale) a 8", 3º- Rodrigo Caixas/POR (LA Alumínios/Credibom/Marcos Car) a 2"01", 4º-Alexandre Montez/POR (LA Alumínios/Credibom/Marcos Car) m.t. e 5º-Mário Amieva/ESP (Globalia/Zamora Enamora) a2"41".

Classificação Geral

1º-Louis Sutton/GBR (Brocar/Ale)- 10h27"23", 2º-João Medeiros/POR (LA Alumínios/Credibom/Marcos Car) a 1"14", 3º-Simone Carro/ITA (ASD Aries Cycling) a 3"28", 4º-Rodrigo Caixas/POR (LA Alumínios/Credibom/Marcos Car) a 7"06" e 5º-João Oliveira/POR (Alenquer/GDM/Sobral Car) a 7"29".

Pontos e Juventude: Louis Sutton/GBR (Brocar/Ale), Montanha: Francisco Marques/POR (LA Alumínios/Credibom/Marcos Car).