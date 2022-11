Vitória amarga obriga guerreiros a "conferenciar"

Arsenalistas resolvem o jogo em menos de uma hora e aguentam a reação final dos suecos. Mas o triunfo dos alemães na Bélgica atira minhotos para a terceira prova europeia de clubes.

O Sporting de Braga fez o que lhe competia, batendo em casa o Malmo, mas da Bélgica não surgiram as notícias que a equipa de Artur Jorge mais desejava. Os minhotos acabaram em terceiro lugar no Grupo D da fase de grupos da Liga Europa e estão fora da competição, tendo sido despromovidos para a Liga Conferência, prova que disputarão pela primeira vez e cujo play-off de acesso aos oitavos de final decorrerá a 16 e 23 de fevereiro de 2023, com sorteio na próxima segunda-feira.

No regresso dos arsenalistas a casa, após cinco jogos seguidos fora, Artur Jorge surpreendeu ao apostar em Castro, Rodrigo Gomes e Banza, quando se esperava a entrada no onze de André Horta, Iuri Medeiros e Vitinha, trio remetido para o banco. Face à densidade competitiva, o treinador do Braga apostou na rotação, parecendo dar relevo à defesa do segundo lugar no campeonato. A equipa sabia que, antes de pensar em saber novidades do outro jogo, tinha obrigatoriamente de vencer os suecos, mas os alemães já estavam há muito tempo em vantagem no marcador na Bélgica quando os braguistas desfizeram o nulo. Perto do intervalo, Ricardo Horta aproveitou uma má interceção do guarda-redes contrário e fez o 1-0.