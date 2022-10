Vitória bate Boavista em jogo decidido já depois do minuto 90

André Bucho Hoje às 22:39 Facebook

Vimaranenses bateram os boavisteiros por 3-2, com o triunfo no encontro a contar para a 10.ª jornada da Liga a ficar decidido já depois do minuto 90.

A partida começou melhor para os comandados de Moreno, que se adiantaram no marcador aos 20 minutos, por Tiago Silva, na conversão de uma grande penalidade. Tudo parecia encaminhar-se para um triunfo do Vitória de Guimarães, depois da expulsão do defesa dos axadrezados Ricardo Mangas.

Mesmo em inferioridade numérica, o Boavista manteve-se no jogo e chegou ao empate em cima do intervalo, por Sasso. O balde de água fria no D. Afonso Henrique chegou à passagem do minuto 71, com o golo de Salvador Agra que colocou o Boavista na frente.

Os vimaranenses voltaram à carga e um golaço de Janvier restabeleceu a igualdade no marcador, aos 87 minutos. O estádio explodiu de alegria com o golo de André Amaro aos 90+3 minutos.

Com este triunfo, o Vitória, de Guimarães, sobe ao sexto posto, com 17 pontos, os mesmos que o 5.º, Casa Pia. O Boavista é agora sétimo, com 16 pontos.