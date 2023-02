Vitória-Braga: Guerreiros travados no assalto ao castelo

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 00:37 Facebook

Arsenalistas desperdiçam oportunidade de chegar ao segundo lugar da Liga. Dérbi cheio de faísca teve três expulsões. União vitoriana decisiva.

O Braga falhou o acesso ao segundo lugar, após derrota na casa do rival Vitória, por 2-1, no encerramento da 22ª jornada. A expulsão de Niakité foi o ponto de partida para o triunfo suado dos conquistadores, numa exibição de personalidade, raça e união.

Com um critério disciplinar rigoroso do árbitro no primeiro tempo, os dois centrais do Braga ficaram condicionados bem cedo com amarelos. Pelo meio, Artur Jorge mandou Paulo Oliveira para o aquecimento, mas não foi a tempo de impedir que Niakité fosse expulso. Safira foi derrubado pelo francês na grande área, viu o segundo amarelo, mas após indicação do VAR e da observação de Luís Godinho, o juiz eborense manteve a decisão da grande penalidade, só que trocou o segundo amarelo por um vermelho direto. Tiago Silva assumiu a responsabilidade e não facilitou.