Vitória categórica dos Bucks vale liderança da série

O triunfo dos Milwaukee Bucks, na visita ao pavilhão dos Chicago Bulls (111-81), deixa a equipa, liderada pelo grego Giannis Antetokounmpo, na liderança da série, pela vantagem mínima (2-1). Phoenix Suns e Atlanta Hawks também triunfaram nesta madrugada.

Desce cedo se percebeu quais seriam os contornos do jogo entre Bucks e Bulls, pois a única vez que a equipa da casa esteve em vantagem foi quando o resultado estava fixado em 3-2. A partir daí os visitantes agarraram a vantagem e não a voltariam a largar, num domínio gradual que teve o seu expoente no último quarto, quando os Bucks venciam por uma diferença de 37 pontos (103-66).

Este encontro não teve nenhum jogador a registar números vistosos, sendo que o melhor marcador foi Grayson Allen, com 22 pontos e seis ressaltos. Embora não tenha sido uma noite histórica, os 18 pontos, 7 ressaltos e 9 assistências de Giannis, aliados aos 18 pontos e 16 ressaltos de Bobby Portis, desempenharam um papel importante neste triunfo categórico.

Esta vitória foi a mais expressiva da série, que agora está 2-1, com vantagem para os Bucks (93-86 e 110-114), sendo que o próximo duelo entre estas duas equipas está marcado para amanhã, às 18 horas.

O encontro mais renhido da noite sorriu aos Atlanta Hawks, que receberam e venceram os Miami Heat, por apenas um ponto (111-110). Durante os quatro períodos os dois emblemas foram-se revezando na liderança do marcador, que no final sorriu à equipa da casa, apesar de a grande estrela, Trae Young, nem ter estado num dia particularmente finalizador, ao contrário do habitual (24 pontos, 4 ressaltos e 8 assistências). Do lado do emblema de Miami o melhor em campo foi mesmo Tyler Herro, autor de 24 pontos, 7 ressaltos e 4 assistências).

Pese a derrota os Miami Heat mantêm a liderança da série (2-1), e os Atlanta já entram para o jogo 4 a respirar melhor.

Já os Phoenix Suns passaram para a liderança da série com os New Orleans Pelicans (114-111), num jogo marcado pelo equilíbrio até ao intervalo, sendo que na segunda metade a equipa que normalmente é liderada por Devin Booker (não jogou), foi impondo a maior experiência e conseguiu ir controlando os destinos do jogo. Na ausência da estrela maior, Booker, Chris Paul assumiu o papel de capitão e, com 28 pontos, e 13 assistências, conduziu a equipa de Phoenix à vitória, com uma grande ajuda de Deandre Ayton (28 pontos e 17 ressaltos).

Contudo o melhor marcador do encontro foi mesmo Brandon Ingram (34 pontos, 7 ressaltos e 2 assistências), insuficiente para conquistar o triunfo.