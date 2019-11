Vitória com quatro novidades no onze para a receção ao Standard de Liège

Hoje às 18:45 Facebook

Ivo Vieira procede a quatro alterações nas opções, para o tudo ou nada na Liga Europa de futebol, esta quinta-feira, em casa, frente ao Standard de Liège. Pedro Henrique, Sacko, André Pereira e Agu recuperam a titularidade.

O Vitória de Guimarães apresenta quatro novidades, no onze inicial, para o jogo desta quinta-feira (20 horas), em casa, frente aos belgas do Standard de Liège, da quinta jornada da fase de grupos da Liga Europa de futebol.

Pedro Henrique, Sacko, André Pereira e Agu são apostas iniciais do técnico Ivo Vieira, em detrimento de Victor García, Venâncio, Al Musrati e Davidson, isto em comparação com o último jogo da equipa minhota, disputado a 10 deste mês, em casa, frente ao Braga (0-2).

Após quatro jornadas, o Vitória de Guimarães está em quarto e último lugar no grupo F da Liga Europa, contabilizando apenas um ponto, distante de Eintracht Frankfurt e Standard de Liège, que somam ambos seis pontos. O Arsenal é o líder do agrupamento, com dez pontos.

Onze do Vitória de Guimarães: Douglas, Sacko, Pedro Henrique, Tapsoba, Florent, Agu, Poha, Lucas Evangelista, Edwards, André Pereira e Bruno Duarte

Onze do Standard de Liége: Bodart, Vojvoda, Laifis, Vanheusden, Gavory, Carcela, Bastien, Cimirot, Mpoku, Lestienne e Emond