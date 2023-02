Vitória de Guimarães B ganha pela primeira vez em casa e Belenenses sobe ao pódio

Rui Almeida Santos Hoje às 21:48 Facebook

O Vitória de Guimarães B deu a volta ao Varzim para ganhar pela primeira vez perante o seu público, na Série A da Liga 3. Mais a sul, o Belenenses venceu nas Caldas da Rainha e subiu ao terceiro lugar.

O Vitória de Guimarães B somou o primeiro triunfo em casa na atual edição da Série A da Liga 3, diante do Varzim, tendo recuperado de uma desvantagem madrugadora para o conseguir.

Logo aos 7 minutos, na sequência de um lance confuso, Martim Alberto introduziu a bola na sua baliza. A reviravolta seria consumada no segundo tempo, com um grande golo de Geovani e uma finalização certeira de Patrick.

Na Série B, o Belenenses ganhou nas Caldas da Rainha (1-0) e ultrapassou os caldenses na tabela, subindo ao terceiro posto. Clé, a meio da segunda parte, apontou o único tento do jogo.

Num duelo entre dois emblemas históricos do futebol português, Vitória de Setúbal e Académica não conseguiram desfazer o nulo, pese embora terem criado diversas ocasiões para poderem marcar.

Bem mais eficaz esteve o Real na visita a Olhão, onde goleou o Moncarapachense por 6-1.

Um penálti convertido por Paulinho, ao minuto 21, abriu caminho ao triunfo do conjunto de Massamá, que ampliou a vantagem perto do intervalo, num autogolo de Luiz Grando.

Ramon ainda conseguiu reduzir para os algarvios na primeira parte, mas um golaço de Rafa, no arranque do segundo tempo, fez desmoronar a estratégia do Moncarapachense, que viu Gonçalo Cabral bisar até final.