Vitória de Guimarães bate Famalicão e soma três triunfos seguidos na Liga

O Vitória de Guimarães venceu, esta segunda-feira, o Famalicão por 3-2, em jogo de encerramento da 11.ª jornada da Liga, conseguindo o terceiro triunfo consecutivo no campeonato.

Em Guimarães, a equipa vimaranense adiantou-se no marcador com um golo do escocês Mikey Johnston, aos 21 minutos, e ampliou a vantagem na segunda parte com dois golos do angolano Nélson da Luz, aos 56 e 64 minutos, com o Famalicão a reduzir pelo espanhol Alex Millán, que também bisou aos 74 e 83.

O Vitória de Guimarães, que vai em seis jogos seguidos sem perder no campeonato (quatro triunfos e dois empates), subiu ao quinto lugar da Liga, com 20 pontos, os mesmos do Casa Pia, quarto, e mais um do que o Sporting, enquanto o Famalicão, que vinha de um triunfo, é 14.º, com 10 pontos.

