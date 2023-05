Vitória de Guimarães bate Vizela e mantém pressão sobre Arouca

Nuno Vieira Rodrigues Hoje às 20:22 Facebook

O conjunto de Moreno chegou à vantagem através de golos de Villanueva, André Silva e Afonso Freitas.

O Vitória de Guimarães (6.º classificado) venceu por 3-0 o Vizela, este domingo, em casa, e fica, à condição, a apenas um ponto do Arouca (5.º classificado) no campeonato. O conjunto de Armando Evangelista ainda vai disputar, na segunda-feira, o encontro relativo à 31.ª jornada, frente ao F. C. Porto.

Mikel Villanueva abriu o marcador com um golo de cabeça, aos 16 minutos, na sequência de um canto batido por Mikey Johnston. Aos 29 minutos, o jogo teve de ser interrompido durante 12 minutos, devido à queda de um adepto, de uma das bancadas do Estádio D. Afonso Henriques. Pouco depois da retoma do encontro, o avançado André Silva aumentou a vantagem para 2-0, aos 41 minutos, com um cabeceamento para o fundo da baliza, em resposta a cruzamento de Mikey Johnston.

Na segunda metade da partida, os conquistadores atingiram o 3-0, com Afonso Freitas a partir da ala esquerda, para rematar, de fora da área do Vizela, de pé direito, para dentro da baliza de Buntic, aos 70 minutos.