Vitória de Guimarães com duas baixas para o jogo com o Gil Vicente

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 12:30

Avançados Óscar Estupiñan e Iuri Tavares testaram positivo são baixas de Pepa, treinador dos vitorianos, para o dérbi de segunda-feira, com o Gil Vicente

Os avançados Óscar Estupiñan e Iuri Tavares testaram positivo à covid-19 e são baixas de Pepa, treinador do Vitória de Guimarães, para o dérbi com o Gil Vicente, em Barcelos, na próxima segunda-feira (20h15), no encerramento da 17ª jornada da Liga.

Os resultados foram obtidos por testes antigénio e confirmados por testes PCR. Os jogadores já se encontram em isolamento e a cumprir o estabelecido no plano de contingência.

Em sentido inverso, Marcus Edwards, Ricardo Quaresma, Gui e Hélder Sá estão recuperados e já estão à disposição do treinador da equipa vitoriana.