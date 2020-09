Vitória de Guimarães contrata Sílvio

JN Hoje às 18:16 Facebook

O Vitória de Guimarães anunciou este sábado a contratação do defesa internacional português Sílvio, por uma época, com mais uma de opção.

"A Vitória Sport Clube, Futebol SAD assinou contrato com o internacional português Sílvio, numa ligação válida para esta temporada, podendo ser extensível à temporada 2021/22. Com um currículo assinalável, o lateral conta com mais de 100 jogos na Liga e oito internacionalizações ao serviço da Seleção Nacional, tendo passado pelo Rio Ave, S. C. Braga, Atlético de Madrid, Deportivo, Benfica, Wolverhampton, Vitória FC, entre outros. Ao longo da sua carreira, conquistou uma Liga Europa, uma Supertaça Europeia, uma Copa do Rei, três campeonatos portugueses, uma Taça de Portugal e três Taças da Liga", escreveu o clube numa nota publicada no site oficial.

O lateral, de 32 anos, que se desvinculou do Vitória de Setúbal no final da temporada, vai juntar-se segunda-feira ao grupo comandado por Tiago, com quem jogou em 2011/12 no Atlético de Madrid. "Temos uma grande amizade e perguntou-me se estava disponível para vir para este clube e eu sem pensar duas vezes disse que sim. Agora sou mais um aqui para ajudar o treinador e o clube nos seus objetivos", disse o jogador, em declarações ao site do clube.

E prosseguiu: "Estou muito feliz por ter vindo para um clube tão grande. Acho que as pessoas aqui também ficaram felizes depois de ver o meu trabalho, tanto dentro como fora do campo. Tentarei mostrar sempre o meu profissionalismo, uma característica que me define desde há muitos anos. Estou muito feliz por ter vindo para cá".