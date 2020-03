Vitória de Guimarães e Sporting defrontam-se... no Twitter

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:13 Facebook

Do relvado para as redes sociais. Sporting e Vitória de Guimarães tinham encontro marcado este sábado, para a Liga, na 25.ª jornada, jogo suspenso por causa do coronavírus. Mas o duelo decorre na mesma, no Twitter.

Leões e vimaranenses estão, neste momento, a jogar o "quatro em linha". Em Inglaterra, o Manchester City e o Southampton também se defrontaram nas redes sociais, mas no jogo do galo.

"Quem disse que hoje não é dia de jogo? Vamos jogar um 4 em linha de casa e, com todos vocês, em casa!", escreveram os leões.