Vitória de Guimarães empata com BSAD e falha "quartos" da Taça da Liga

Ao não ir além do empate (2-2), em casa, frente ao BSAD, o Vitória de Guimarães ficou sem hipóteses de ainda alcançar o apuramento para os quartos de final da Taça da Liga. Assim, o Boavista está já apurado.

Vitória de Guimarães e BSAD empataram, na noite desta quinta-feira, a dois golos, em jogo da segunda jornada do Grupo F da Taça da Liga de futebol. O desfecho do encontro, disputado no Estádio D. Afonso Henriques, na Cidade-Berço, ditou a eliminação da equipa minhota, que precisava de vencer, para se manter na senda do apuramento.

A primeira parte foi muito emotiva. O Vitória esteve duas vezes a vencer, mas o BSAD conseguiu responder e empatar. Anderson desfez o nulo (14 minutos), Danny (29) igualou o desafio e, antes do intervalo, cada equipa marcou mais um golo: Jota (36) e Chico (45).

Na segunda parte, os vimaranenses tentaram chegar ao golo do triunfo, mas o marcador não voltou a alterar-se.

Na classificação, o Boavista soma seis pontos e lidera o Grupo F, seguido de Vitória de Guimarães, com dois e de Vilafranquense e BSAD, ambos com um. Deste modo, os axadrezados já garantiram o apuramento.

A última jornada do Grupo F está marcada para o próximo dia 12 e compreende os jogos Vilafranquense-BSAD e Boavista-Vitória de Guimarães.