Vitória de Guimarães: Escalar a montanha sem medo e com controlo emocional

Vitória tem a missão de anular uma desvantagem de dois golos. Moreno Teixeira desvaloriza provocação de Grgic

As declarações de Grgic não passaram em claro e, na conferência de imprensa à antevisão do jogo com o Hajduk, da segunda mão da terceira pré-eliminatória da Conference League, o treinador Moreno e o guarda-redes Bruno Varela responderam ao jogador da formação croata. O austríaco diz que viu "medo" nos jogadores do Vitória, mas a resposta dos vitorianos foi célere e incisiva. "Não há medo nenhum, mas sim respeito. Não existe nem nunca existirá medo no nosso grupo", disse Moreno, garantindo que a declaração não vai mexer com o grupo. "É preciso haver controlo emocional e da nossa parte vai existir. Não vamos focar muito no que ele disse. Falou o que tinha a falar, não nos passou ao lado, mas medo não existe nesta casa. Há respeito", acrescentou.

Bruno Varela sorriu quando questionado sobre o assunto e também foi objetivo na resposta. "Um jogador que diz isso não conhece o Vitória, os adeptos e os jogadores. O medo nunca fez, nem nunca fará parte do dicionário do Vitória", lembrou.