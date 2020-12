JN Hoje às 22:27 Facebook

O Vitória de Guimarães foi aos Açores impor uma goleada, por 4-0, ao Santa Clara, em jogo da 12.ª jornada da Liga, e subiu ao quarto lugar, à condição.

Os minhotos abriram o marcador logo aos 6 minutos, com um desvio de André André na pequena área, num lance que teve de ser validado pelo VAR.

Aos 27 minutos, Ricardo Quaresma aumentou numa jogada em que ganhou a bola a meio-campo e só parou na área depois de atirar certeiro para o fundo das redes.

O terceiro tento dos guerreiros surgiu mesmo em cima da meia hora de jogo por Óscar Estupiñán, que bisou aos 54.

Com este triunfo, o V. Guimarães subiu ao quarto lugar à condição, ultrapassando o S. C. BRaga, que só joga nesta terça-feira, frente ao Rio Ave (20.15 horas), no encerramento da 12.ª ronda.

Veja os golos do V. Guimarães: