Vitória de Guimarães goleia São Lourenço do Douro em jogo particular

O Vitória de Guimarães, da Liga portuguesa de futebol, goleou esta quinta-feira o São Lourenço do Douro por 5-1, no segundo encontro de preparação para a época 2022/23, realizado no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.

Os vimaranenses chegaram ao intervalo com uma vantagem de 3-1, após os golos de Tiago Silva, aos minutos 10 e 30, e do reforço Anderson, aos 22, com a formação do concelho de Marco de Canaveses, que milita nos campeonatos da Associação de Futebol do Porto, a reduzir a diferença aos 29.

O defesa central Maxwell Woledzi, também contratado na janela de transferências em curso, apontou o quarto golo vitoriano, aos 60 minutos, e Janvier selou o resultado aos 68, de penálti.

O clube minhoto apresentou-se para o 'ensaio' com 26 jogadores, tendo o guarda-redes Antal Bencze, os extremos Rochinha e Rúben Lameiras e o avançado Bruno Duarte falhado o jogo por se encontrarem "em gestão de esforço", enquanto o médio Tomás Händel continua a recuperar de uma lesão.

O Vitória de Guimarães, que inicia oficialmente a época com a receção aos húngaros da Puskas Akadémia, para a primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência Europa, às 20:30 de 21 de julho, cumpre o terceiro jogo de pré-temporada diante do Trofense, da Liga 2, em 06 de julho, no decurso do estágio em Melgaço.