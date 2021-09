Vitória de Guimarães homenageia Neno em janeiro

JN/Agências Hoje às 20:35 Facebook

Twitter

Partilhar

O Vitória de Guimarães vai homenagear, a título póstumo, o antigo guarda-redes e dirigente Neno a 27 de janeiro de 2022, dia em que faria 60 anos, no âmbito das comemorações do centenário do clube.

Os minhotos, que celebram esta quarta-feira o 99.º aniversário, anunciaram a iniciativa num evento organizado no Paço dos Duques de Bragança, em Guimarães, através de um dos membros da comissão responsável pelo programa do centenário vitoriano, Fernando Ribeiro.

"Iremos organizar uma homenagem a Neno, em 27 de janeiro [de 2022], dia em que faria 60 anos", disse o sócio do clube, a propósito do antigo internacional português, que se distinguiu, como jogador, pelo Vitória e pelo Benfica e morreu em 10 de junho, de forma súbita.

Vinculado profissionalmente à Escola de Engenharia da Universidade do Minho, Fernando Ribeiro informou ainda que o clube pretende inaugurar o miniestádio de 2500 lugares, em construção na academia, durante o centenário e também "realizar exposições várias", "lançar livros relativos à história do clube" e "fomentar a ligação com a sociedade envolvente", apesar de o programa não estar ainda fechado.

O responsável disse, aliás, que o sítio oficial do clube vai ter um "espaço inteiramente dedicado à recolha de ideias dos adeptos" para o centenário.

Antes, o presidente dos vimaranenses, Miguel Pinto Lisboa, relembrou a figura de Neno, "sempre atento a todos os detalhes e zeloso para que tudo corresse bem" nos eventos que o clube organizava, e os quatro sócios distinguidos pelos 75 anos de filiação: Armando Gomes Alves (sócio número quatro), José Francisco (sócio número cinco), Fernando Gusmão (sócio número seis) e José Joaquim Guimarães (sócio número sete).

"A alma do Vitória é os seus associados. É com enorme emoção que o clube tem o privilégio de distinguir quatro sócios com 75 anos de filiação", realçou.

PUB

O dirigente salientou ainda que o centenário é um "marco histórico", que deve "merecer o entusiasmo e a participação dos associados", bem como ajudar o Vitória a "compreender onde está e para onde quer ir".

No evento, marcaram presença os antigos presidentes do clube António Pimenta Machado (de 1980 a 2004) e Emílio Macedo da Silva (2007 a 2012), que integram a comissão de honra do centenário, tal como os outros antigos presidentes: Fernando Roriz (1968 a 1970), Vítor Magalhães, atualmente no Moreirense (2004 a 2007), e Júlio Mendes (2012 a 2019).