Vitória de Guimarães perde no último suspiro frente ao Arsenal

O Vitória de Guimarães perdeu, esta quinta-feira, 3-2 na deslocação aos ingleses do Arsenal, em jogo da terceira jornada do Grupo F da Liga Europa.

O avançado do V. Guimarães, Edwards, inaugurou o marcador, aos 9 minutos, com o Arsenal a restabelecer a igualdade, por Martinelli (32 m). Antes do intervalo, Bruno Duarte colocou os vimaranenses na frente.

Aos 75 minutos, Unai Emery lançou Nicolas Pépé, que através da cobrança de dois livres diretos, aos 80 e 90+3 minutos, deu o triunfo aos londrinos.