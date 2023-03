Vitória de Guimarães preferia decisão da Taça da Liga com oito equipas

A reformulação da Taça da Liga de futebol, reduzida a final four, ideia a apresentar em assembleia-geral da Liga como proposta de alteração regulamentar, não agrada ao Vitória de Guimarães. Emblema minhoto pretendia que a competição fosse disputada por oito clubes.

O Vitória de Guimarães não concorda com a proposta de redução da decisão da Taça da Liga, a partir da época 2024/25, ideia reiterada esta quinta-feira, em Braga, durante as Jornadas Anuais da Liga de Clubes.

O JN sabe que o presidente do Vitória, na recente Cimeira dos Presidentes, realizada em Coimbra, defendeu que, para existir maior proximidade entre os adeptos e competitividade no futebol português, que a Liga devia continuar a ter 18 clubes, com os oito primeiros classificados a terem acesso aos quartos de final da Taça da Liga: o primeiro contra o oitavo, o segundo contra o sétimo, o terceiro contra o sexto e por aí fora. Dentro dessa perspetiva, os quatro semi-finalistas disputariam a final four.

O Vitória de Guimarães, apurou o nosso jornal, entende que dentro desta modalidade o campeonato ficaria muito mais atrativo pela importância que passaria a ter o oitavo lugar. Na cimeira de Coimbra, o presidente da Liga informou o Vitória de que a Direção da Liga Portugal ainda estava a estudar uma opção e que nada já estaria decidido.