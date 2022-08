Vitória de Guimarães reage à eliminação europeia com triunfo

André Bucho Ontem às 22:37 Facebook

Vimaranenses bateram este domingo o Estoril por 1-0, com golo de André Silva, em encontro da segunda jornada da Liga. Canarinhos jogaram meia-hora com menos um jogador após expulsão de Gonçalo Esteves

Depois da eliminação da Conference League na quinta-feira às mãos do Hajduk Split, o Vitória de Guimarães regressou ao campeonato da melhor maneira, com triunfo pela margem mínima na receção ao Estoril.

O golo dos minhotos chegou cedo, aos 16 minutos, da autoria de André Silva, assistido por André Almeida. Na segunda metade, os estorilistas viriam a ficar reduzidos a 10 unidades, depois de o lateral Gonçalo Esteves ver o segundo cartão amarelo.

O Vitória de Guimarães junta-se assim a F. C. Porto, Benfica e Boavista no topo da tabela, com duas vitórias em dois jogos, totalizando seis pontos. Já o Estoril é 7.º, com três pontos.