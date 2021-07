Vitória de Guimarães retira número 1 em homenagem a Neno

JN Hoje às 19:01 Facebook

Em homenagem ao falecido Neno, ex-guarda redes e dirigente do Vitória de Guimarães, o clube vai reformar a camisola número 1, na temporada 2021/22. "Foi decidido que na temporada em curso esse número ficará reservado para prestar homenagem ao malogrado Neno, figura histórica do clube e da cidade", lê-se na nota do emblema vimaranense.

O presidente do emblema do berço de Portugal, Miguel Pinto Lisboa, revelou que esta "reforma" do número 1 é apenas parte das medidas para homenagear Neno e explicou o porquê do mote para esta temporada ser "TodosPor1".

"Quisemos associar essa memória do Neno à união coletiva que certamente nos fará mais fortes. Esta temporada o Neno será o nosso número 1, continuará connosco, e o que posso acrescentar é que este gesto não se ficará pela vertente simbólica. O Neno era um homem de causas e essa dimensão tem de estar presente nesta iniciativa, pelo que iremos em breve anunciar em que moldes ela será aprofundada, envolvendo também os nossos sócios e adeptos, assim como a cidade", afirmou o líder.

Já o antigo dono do mítico número destinado aos guarda-redes, em 2020/21, Bruno Varela, mostrou o seu agrado por poder ceder a camisola 1 para homenagear Neno e vai usar o dorsal 14 para a temporada que está prestes a começar. "Tinha em mente prestar homenagem ao Neno e esta é uma excelente forma de o fazer, portanto associei-me de imediato ao clube e obviamente cedi o número que usei na época passada. É com muito orgulho que ajudo a que se eternize, de mais esta forma, o nome do nosso Neno. Tenho a certeza de que a força da sua memória nos vai acompanhar durante toda a temporada rumo aos objetivos que traçámos", assinalou o guardião, formado no Benfica.