Vitória de Guimarães vai "averiguar" o que se passou com Marega e promete agir

O Vitória de Guimarães emitiu um comunicado no qual garante que vai agir com o sucedido a Marega e condenou "qualquer manifestação de violência ou racismo".

"O VITÓRIA SPORT CLUBE, ciente da responsabilidade de uma instituição de utilidade pública com quase cem anos de história, não deixará de censurar toda e qualquer manifestação de violência, racismo ou intolerância. Daí nada se alcança, senão mais violência, mais racismo e mais intolerância", pode ler-se no comunicado dos vimaranenses, que garantem ainda que vão averiguar o que aconteceu.

"Em consonância com esses princípios e valores, o VITÓRIA SPORT CLUBE vai averiguar o sucedido no decurso do jogo realizado no Estádio D. Afonso Henriques, agindo com firmeza e consequência, em cooperação plena com as entidades judiciais competentes. A gravidade e a seriedade com que o VITÓRIA SPORT CLUBE perspetiva este assunto não se coaduna com qualquer desculpabilização legitimadora de comportamentos racistas ou discriminatórios, pelo que não se revê no comentário inapropriado do Presidente da Assembleia Geral do clube a este propósito", afirma.

Marega abandonou, este domingo, o relvado no duelo frente ao Vitória de Guimarães, no D. Afonso Henriques, que o F. C. Porto venceu (2-1), depois de ouvir insultos racistas vindos das bancadas. Os companheiros de equipa bem como Sérgio Conceição, tentaram impedir o camisola 11 de sair mas Marega acabou mesmo por seguir para os balneários - foi rendido por Manafá - e condenou a atitude dos apoiantes vimaranenses.