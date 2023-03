Vitória de Guimarães vence Santa Clara e consolida quinto lugar

JN/Agências Hoje às 20:15 Facebook

Twitter

Partilhar

O Vitória de Guimarães consolidou, este domingo, o quinto lugar da Liga, ao vencer em casa do Santa Clara, por 3-1, em jogo da 23.ª jornada.

Safira (22 e 30 minutos) e André Silva (44) marcaram os golos dos vimaranenses, que somaram o sexto encontro seguido sem perder, com Rildo (64) a reduzir, mas a não impedir a quarta derrota consecutiva dos açorianos.

O Vitória de Guimarães cimentou o quinto posto, de acesso às competições europeias, com 40 pontos, mais seis do que o Arouca, enquanto o Santa Clara se mantém em 17.º, em zona de descida, com 15.