Vitória de Guimarães vence Tondela em jogo com quatro penáltis

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 20:20 Facebook

Twitter

Partilhar

O Vitória de Guimarães ascendeu provisoriamente ao quinto lugar do campeonato, após derrotar o Tondela, nesta noite de sábado, por 5- 2, em partida referente à 14ª jornada da Liga.

Os minhotos estiveram com uma desvantagem de dois golos, mas a cambalhota no marcador surgiu da marca dos onze metros, com Tiago Silva, Estupiñan e Edwards a levarem a melhor no duelo com o guarda-redes Pedro Trigueira. Já com o Tondela reduzido a dez elementos, a tranquilidade no resultado surgiu através dos remates certeiros de Edwards e Rúben Lameiras.

Apesar da entrada promissora da equipa local, com Edwards a espalhar magia, prevaleceu a eficácia beirã em duas ocasiões, silenciando e deixando os adeptos vitorianos incrédulos com os acontecimentos da primeira meia-hora. A reação foi célere e, ainda antes do intervalo, a frieza de Tiago Silva e Estupiñan permitiu à equipa de Pepa igualar o marcador e reentrar na discussão do resultado.

Antevendo maior caudal ofensivo do Vitória, Pako Ayestaran tirou os amarelados Eduardo Quaresma e Khacef, mas o treinador espanhol não foi feliz nas substituições. Neto Borges levou amarelo logo no primeiro minuto em campo. Pior sorte teve Manu Hernando, que apenas esteve cinco minutos no relvado. O espanhol jogou a bola com a mão na grande área, foi expulso por Fábio Melo,e penalizou o coletivo com nova grande penalidade. Edwards assumiu o lance e não tremeu. Em superioridade numérica, os minhotos acabaram por chegar à goleada nos minutos finais.