Vitória de Márquez em Valência vale recorde e triplete

A vitória de Marc Márquez (Honda) no Grande Prémio da Comunidade Valenciana, última prova do Mundial de MotoGP, valeu o título de equipas à Repsol Honda e tornou o piloto espanhol o primeiro a passar os 400 pontos.

O piloto de 26 anos somou 420 pontos em 2019, ano em que conquistou o sexto título da classe rainha, e oitavo da carreira no Mundial de Velocidade, numa prova que não contou com a presença do português Miguel Oliveira (KTM), devido a lesão.

Saindo do segundo lugar da grelha, Márquez teve um mau arranque, caindo para sexto. À segunda volta, já tinha recuperado três posições até que, à oitava, passou o francês Fabio Quartararo (Yamaha), autor da "pole", na curva 11 do circuito espanhol.

A partir daí, a vantagem de Márquez foi crescendo, até cortar a meta em 41.21,469 minutos, deixando Quartararo em segundo, a 1,026 segundos, e o australiano Jack Miller (Ducati), a 2,409, no terceiro lugar.

Com esta vitória, somada aos três pontos conquistados pelo espanhol Jorge Lorenzo (Honda), que ficou em 13.º na última corrida da sua carreira, permitiu à Repsol Honda festejar o título de equipas, depois de já ter conquistado o de construtores (Honda) e o de pilotos (Márquez).

"Foi um fim de semana difícil. Trabalhámos muito. O objetivo era vencer e conseguir o título de equipas. Estou muito contente. Foi uma época perfeita", resumiu Márquez.

Satisfeito estava igualmente Quartararo, o melhor estreante da temporada.

"Quem imaginaria no início da época que teríamos seis 'poles' e sete pódios? Ninguém. Toda a gente dizia que não merecia este lugar em MotoGP e queria provar que estavam errados", sublinhou o francês.

A corrida ficou, ainda, marcada pelo incidente entre o espanhol Iker Lecuona (KTM) e o francês Johann Zarco (Honda). O gaulês caiu na curva 6 e, quando caminhava pela escapatória, foi atropelado pela mota de Lecuona, que caiu na mesma curva.

O francês, que provocou a lesão de Miguel Oliveira no GP da Grã-Bretanha, a 25 de agosto, acabou por ser retirado de maca.

Os pilotos permanecem, agora, em Valência, onde terça-feira iniciam os testes para a nova temporada.