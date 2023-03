Vitória de Moreno já estabeleceu a melhor segunda volta do século

Com 16 pontos em seis jornadas, vitorianos superam os registos de F. C. Porto, Sporting e Braga. Só ficam atrás do 100% vitorioso Benfica.

Com 16 pontos somados nas seis jornadas iniciais da segunda volta e a subida a um quinto lugar confortável, que lhe abre as portas da terceira eliminatória da Liga Conferência, este V. Guimarães orientado por Moreno Teixeira está a protagonizar a melhor segunda parte do campeonato deste século do clube. Os conquistadores só ficam atrás do Benfica, que conseguiu o pleno de vitórias e consolidou a liderança.

Moreno Teixeira já somou mais pontos do que o V. Guimarães de Rui Vitória, que, na época de 2011/12, contava 12 pontos nos mesmos seis jogos do início da segunda volta. Em 2001/02, então orientado por Augusto Inácio, somava 11 pontos, mais um do que nas temporadas 2007/08, 2010/11 e 2015/16, com Manuel Cajuda, Manuel Machado e Sérgio Conceição, respetivamente. Na primeira volta, recorde-se, o arranque do campeonato tinha sido bastante mais irregular nas seis primeiras jornadas, com nove pontos somados em 18 possíveis, fruto de três vitórias e de outras tantas derrotas.