Vitória de Setúbal e Aves recorrem da decisão de despromoção ao Campeonato de Portugal

O Vitória de Setúbal e o Desportivo das Aves revelaram, esta noite de quarta-feira, que vão recorrer da decisão da Comissão de Auditoria da Liga de Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) de não aceitar as candidaturas das duas equipas às competições profissionais e de as remeter ao Campeonato de Portugal.

"Na sequência do comunicado emitido pela Liga Portugal relativo ao chumbo da inscrição nas competições profissionais para a época 2020/21, o Vitória Futebol Clube vem por este meio comunicar que irá recorrer da decisão para o Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol", avançou o clube, em comunicado oficial publicado no site oficial do clube.

E na missiva, o clube setubalense prossegue: "Ciente de que a razão está do seu lado, o Vitória Futebol Clube não baixará os braços e continuará a trabalhar arduamente na tentativa de ver resolvido este processo. Mais se informa que durante o dia de amanhã (dia 30) serão prestados mais esclarecimentos sobre o caso".

Os avenses ainda não reagiram oficialmente, mas o JN sabe que também irão apresentar recurso do castigo aplicado pela LPFP.