Vitória de Setúbal e Marítimo empataram sem golos, este sábado, em jogo da oitava jornada da Liga, disputado no Estádio do Bonfim, em Setúbal.

A equipa sadina continua com apenas uma vitória (e um golo marcado) nos oito jogos disputados no campeonato, enquanto os madeirenses falharam a conquista do segundo triunfo seguido na prova e a aproximação aos lugares europeus.

Com o nulo deste sábado, o Marítimo ocupa a 10.ª posição, com nove pontos, mais um do que o Vitória de Setúbal, 13.º classificado da Liga, liderada pelo Famalicão.

