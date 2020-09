Vitória de Setúbal isento da primeira eliminatória da Taça de Portugal

JN/Agências Ontem às 21:41 Facebook

Twitter

Partilhar

O Vitória de Setúbal, vencedor de três edições, ficou esta quinta-feira isento da primeira eliminatória da Taça de Portugal, ditou o sorteio realizado na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Tal como os sadinos, despromovidos ao Campeonato de Portugal, depois de terem falhado o licenciamento na Liga, o Aves, vencedor da Taça em 2018, caiu para o terceiro escalão e defronta o Felgueiras.

Mais dois antigos vencedores estiveram no sorteio da primeira eliminatória, com o Beira-Mar a receber o Oliveira do Hospital e o Estrela da Amadora, de regresso às provas nacionais após a fusão com o Sintra Football, a visitar o São Roque, dos distritais.

A primeira eliminatória, com equipas do Campeonato de Portugal e dos distritais, disputa-se a 26 e 27 de setembro e para além dos sadinos ficaram isentos o Esperança Lagos, Merelinense, Ovarense (D), Águeda, Caldas, Mortágua, Fontinhas, Vidago, Olímpico Montijo, Amora, Vilar Perdizes (D), Monção (D), Estudantes Africanos Bragança (D), Rebordelo (D), Salgueiros, Idanhense (D), União Sport, Sp. Espinho, Sesimbra (D) e Oriental Lisboa.

Programa da primeira eliminatória da Taça de Portugal:

Série A

Berço-Vilaverdense

Amares (D)-Vianense

Bragança-Os Limianos (D)

Caçadores Taipas (D)-Fafe

Maria Fonte-Montalegre

Cerveira-Brito

Águia Vimioso-Mirandela

Série B

Felgueiras-Aves

São Martinho-Pevidém

Porto Cruz (D)-Camacha

U. Madeira-Tirsense

Pedras Rubras-Amarante

Vila Real-Mondinense

Trofense-Vila Meã (D)

Série C

Coimbrões-Valadares Gaia

Gondomar-Mêda (D)

Santa Marta (D)-Cinfães (D)

S. João Ver-Lus. Lourosa

Paredes-Castro Daire

Câmara Lobos-Leça

Canelas 2010-Foz (D)

Série D

Calvão (D)-Carapinheirense (D)

Lus. Vildemoinhos-Águias Moradal (D)

Ferreira Aves (D)-Sanjoanense

Beira Mar-Oliveira Hospital

Aguiar Beira (D)-Vila Cortez Mondego

Ançã (D)-Tocha (D)

Anadia-Condeixa

Série E

Fátima-Oleiros

Sertanense-BC Branco

Portalegrense (D)-Marinhense

C. Industria Tomar-Portomosense (D)

Crato (D)-U. Leiria

GRAP-Alqueidão Serra (D)

Alcains-V. Sernache

Série F

Ericeirense (D)-Loures

Fazendense (D)-1.º Dezembro

Pêro Pinheiro-Praiense

Alverca-Guadalupe (D)

Lourinhanense-U. Santarém

Sacavenense-Sintrense

Torreense-U. Almeirim

Série G

Fabril-Rabo Peixe

Real-Lusitânia Açores (D)

Sp. Ideal-Vale Formoso (D)

S. Roque (D)-Est. Amadora

Oriental Dragon-Fayal (D)

Barreirense (D)-Madalena (D)

Pinhalnovense-Atlético (D)

Série H

Olhanense-Lusitano Évora SAD

Ferreiras (D)-Louletano

Moura-Culatrense (D)

Aljustrelense-Praia Mil Fontes (D)

Lusitano Évora (D)-Moncarapachense

Vasco Gama (D)-Juventude Évora