Vitória de Setúbal vence Belenenses com golo de Guedes

O Vitória de Setúbal venceu, este sábado, na deslocação ao Belenenses SAD, que estreou Petit como novo treinador, por 1-0, em jogo da 17.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com Guedes a marcar o único golo.

O avançado dos 'sadinos' marcou o único golo da partida aos 39 minutos e garantiu o triunfo do Vitória de Setúbal na partida disputada no Estádio Nacional, com o Belenenses, que estreou Petit no banco de suplentes, a não conseguir inverter o marcador.

O Belenenses, que somou a quarta derrota consecutiva no campeonato, está em 16.º lugar, com 15 pontos, enquanto o Vitória de Setúbal regressou às vitórias, após dois desaires na I Liga, e é oitavo, com 22 pontos.