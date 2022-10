Vitória do Estoril em Barcelos carimbada com golo tardio de Léa-Siliki

JN Ontem às 22:40 Facebook

Um golo de Léa-Siliki permitiu ao Estoril vencer, em Barcelos, o Gil Vicente (1-0), num jogo que teve 20 minutos de tempo de compensação. Os estorilistas sobem, provisoriamente, ao 5.º lugar da Liga.

O Estoril derrotou o Gil Vicente, por 1-0, no jogo de abertura da 9.ª jornada da Liga, graças a um golo de Léa-Siliki, apontado para lá do minuto 90. O médio camaronês deu a melhor sequência a um cruzamento de Tiago Gouveia, batendo Andrew com uma cabeçada certeira.

O jogo fica marcado pela lesão do árbitro auxiliar, João Bessa Silva, já perto do fim, obrigando o quarto árbitro, Bruno Vieira, a assumir o papel de árbitro auxiliar nos derradeiros minutos.

O encontro prolongou-se até ao minuto 90+20 e teve seis cartões amarelos apenas durante o tempo de compensação decretado pela equipa de arbitragem.

No sábado, a 9.ª ronda da Liga contará com os três "grandes" em ação. Às 15.30, hora continental, o Sporting defronta o Santa Clara, nos Açores. Às 18 horas começam os jogos Benfica-Rio Ave e Portimonense-F. C. Porto. Pelas 20.30 horas arranca o duelo que opõe o Paços de Ferreira ao Vitória de Guimarães.