Vitória do Senegal deixa Catar à beira da eliminação

A vitória do Senegal, em jogo contra o Catar (3-1), acaba praticamente com as esperanças do país anfitrião de seguir para a próxima fase e deixa a equipa africana na corrida pelos oitavos de final.

Cedo se percebeu quais as estratégias adotadas pelas equipas para tentar vencer: o Senegal entrou dominador, com paciência em posse e a procurar alvejar a baliza adversária, enquanto o Catar se posicionava mais perto da área, em busca do contra-ataque.

Com o passar dos minutos os senegaleses conseguiam criar perigo, enquanto os cataris revelavam muitos problemas em construir jogadas bem definidas.

O controlo africano materializou-se em golo, quando Dia, aos 41 minutos, aproveitou uma falha defensiva adversária para abrir o marcador, com um forte remate.

As equipas seguiram para o descanso, mas no reatamento tudo mudou. Logo a abrir Diedhiou respondeu da melhor maneira a um canto e dilatou a vantagem do Senegal. A partir daí o Catar cresceu e foi conseguindo chegar mais vezes à área adversária e equilibrar a partida, até que, aos 78 minutos, Muntari subiu ao terceiro andar para desferir um potente cabeceamento que não deu hipótese a Mendy e relançou o jogo.

Quando a incerteza pairava no ar e o encontro ficou mais repartido, o suplente Dieng, jogador do Marselha, surgiu em boa posição dentro da área para dar alguma tranquilidade aos senegaleses e carimbar a primeira vitória da equipa no Mundial 2022.

Assim, o Catar fica no último lugar do Grupo A, sem qualquer ponto, e com hipóteses reduzidas de avançar para os oitavos de final, enquanto o Senegal continua a sonhar com o apuramento para a fase seguinte.