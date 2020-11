Vitória dos sub-21 lusos não tira primeiro lugar à Holanda

JN Hoje às 21:33 Facebook

A seleção nacional de sub-21, já apurada para a fase final do Europeu, ganhou esta quarta-feira, à Holanda, por 2-1, em Portimão, um resultado insuficiente para roubar o primeiro lugar do Grupo 7 ao adversário.

Portugal precisava de um triunfo por dois golos de diferença para assegurar a liderança da poule, após a derrota por 4-2 na partida nos Países Baixos, e embora tenha terminado com os mesmos 27 pontos, ficou a um golo do objetivo.

E as quinas cedo se adiantaram no marcador (2 minutos), por Fábio Vieira, contudo, ainda antes da pausa, Gakpo empatou (42). Pouco depois do recomeço o médio do F. C. Porto voltou a colocar a seleção portuguesa na frente e teve nos pés a possibilidade de aumentar.

Apesar de ter dominado o segundo tempo e de ter criado oportunidades para ter um resultado mais expressivo, o marcador não sofreu mais alterações.

Portugal já tinha garantido o apuramento para a fase final do Europeu, após ter vencido o Chipre, no domingo passado, por 2-1.