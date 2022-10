Vitória e Benfica empatam no D. Afonso Henriques

Vitória de Guimarães e Benfica empataram (0-0), este sábado, no Minho, em jogo da oitava jornada da Liga.

Depois de 13 jogos consecutivos a vencer, o Benfica escorregou no Minho e foi o Vitória de Guimarães quem teve o "antídoto" para parar o clube encarnado. Num jogo em que o clube da Luz teve apenas um remate à baliza, o encontro teve muita luta das duas equipas mas muito poucas oportunidades de golo.

Com este resultado, a equipa de Roger Schmidt passa a contar 22 pontos, mais três do que o F. C. Porto, que ascendeu ao segundo posto, ao vencer por 4-1 na receção ao Sporting de Braga, agora terceiro, também com 19. O Vitória é nono, com 11. Os encarnados voltam a entrar em campo na quarta-feira para defrontar o PSG, em jogo a contar para a fase de grupos da Liga dos Campeões.

Veja os principais lances: